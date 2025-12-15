Los Angeles il regista Rob Reiner e la moglie trovati morti in casa | È stato il figlio
Rob Reiner, noto regista e attore statunitense, e sua moglie Michele Singer sono stati scoperti senza vita nella loro abitazione di Los Angeles. Le circostanze della tragica perdita stanno attirando l'attenzione, con le indagini che puntano a un coinvolgimento del loro figlio.
Il regista Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele Singer, 68, sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles. I corpi, riferiscono i media, riportato lacerazioni compatibili con un coltello. La Divisione Rapine e Omicidi del Dipartimento di Polizia di Los Angeles sta ancora indagando. Secondo quanto riferisce Tmz, l’allarme è stato dato verso le 15.30 ora locale. La loro residenza si trova nel quartiere di Brentwood. «I cadaveri di un uomo e una donna sono stati scoperti all’interno dell’abitazione di Reiner e della moglie», ha fatto sapere la polizia di Los Angeles che sta indagando per ricostruire cosa sia accaduto. Open.online
Rob Reiner and Michele Reiner dead bodies found at Brentwood home LAPD investigation December 2025
