Los Angeles il regista Rob Reiner e la moglie trovati morti in casa | È stato il figlio

Rob Reiner, noto regista e attore statunitense, e sua moglie Michele Singer sono stati scoperti senza vita nella loro abitazione di Los Angeles. Le circostanze della tragica perdita stanno attirando l'attenzione, con le indagini che puntano a un coinvolgimento del loro figlio.

Il regista Rob Reiner, 78 anni, e sua moglie Michele Singer, 68, sono stati trovati morti nella loro villa a Los Angeles. I corpi, riferiscono i media, riportato lacerazioni compatibili con un coltello. La Divisione Rapine e Omicidi del Dipartimento di Polizia di Los Angeles sta ancora indagando. Secondo quanto riferisce Tmz, l’allarme è stato dato verso le 15.30 ora locale. La loro residenza si trova nel quartiere di Brentwood. «I cadaveri di un uomo e una donna sono stati scoperti all’interno dell’abitazione di Reiner e della moglie», ha fatto sapere la polizia di Los Angeles che sta indagando per ricostruire cosa sia accaduto. Open.online

Rob Reiner and Michele Reiner dead bodies found at Brentwood home LAPD investigation December 2025

Rob Reiner, chi era il regista ucciso in casa a Los Angeles: da "Harry ti presento Sally" a "Misery non deve morire", era un'icona di Hollywood - Rob Reiner, 78 anni, uno dei registi e produttori più influenti del cinema americano degli ultimi decenni (tra i suoi film «Harry, ti presento Sally» e «Misery ... msn.com