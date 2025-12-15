Los Angeles il regista di Harry ti presento Sally Rob Reiner e la moglie uccisi in casa | Interrogato il figlio

Il mondo di Hollywood è sotto shock per la tragica scomparsa del regista Rob Reiner e della moglie Michele Singer, trovati vittime di un omicidio nella loro casa di Los Angeles. La notizia ha suscitato grande commozione e ha portato all’interrogatorio del figlio della coppia, aprendo un’indagine sulle circostanze di questa drammatica perdita.

Lutto nel mondo di Hollywood: il regista Rob Reiner, 78 anni, e la moglie Michele Singer, 68 anni, sono stati uccisi nella loro abitazione di Los Angeles. Le prime notizie diffuse dai media americani davano come principale sospettato uno dei tre figli della coppia, il 32enne Nick, che è stato ascoltato dalla polizia. Tuttavia, il vice capo della polizia di Los Angeles, Alan Hamilton, ha affermato in una conferenza stampa che “molti familiari sono e saranno interrogati” ma che “nessuno è stato arrestato; nessuno è stato interrogato come sospettato”. Secondo quanto riferito da Tmz, l’allarme è stato dato intorno alle 15. Tpi.it

