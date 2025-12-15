Lorenzo Paolieri trovato mummificato nel baule di casa I vicini | L’ultima volta che l’abbiamo visto sarà stato un ragazzino

Lorenzo Paolieri è stato ritrovato mummificato nel baule di casa, suscitando stupore e interrogativi nella comunità. I vicini ricordano un ragazzino, ma le circostanze della sua morte sono ancora ignote. L’autopsia, disposta dal sostituto procuratore Lorenzo Boscagli, cercherà di fare luce su una vicenda dai contorni ancora poco chiari.

Come è morto Lorenzo Paolieri? Lo chiarirà l’autopsia, disposta dal sostituto procuratore Lorenzo Boscagli, per chiarire una vicenda che è tutt’altro che cristallina. Il corpo dell’uomo, che oggi avrebbe dovuto avere 32 anni, è stato trovato chiuso in un baule, mummificato, in una stanza della villetta di famiglia, a Sant’Angelo a Lecore frazione di Campi Bisenzio e Signa. A scoprirlo le autorità, dopo l’intervento del 118 e dei servizi sociali, sotto segnalazione esterna. In casa vivevano la mamma di Lorenzo sulla sessantina, malata, e il fratello di 38 e la sorella di lui, di 46 anni. Persone fragili, senza molti contatti con l’esterno e in una villa senza riscaldamento e senza lampadine. Open.online

IL CORPO NEL BAULE: Lorenzo Paolieri, Morte e Mistero della Famiglia Eremita di Firenze

Lorenzo Paolieri, trovato morto mummificato nel baule di casa. I vicini: «L’ultima volta che l’abbiamo visto sarà stato un ragazzino» - Le autorità sono intervenute in una casa senza luce e riscaldamento, trovando un'anziana madre deperita e due figli, fragili e adulti, bi ... open.online