Lorenzo Paolieri trovato mummificato nel baule di casa I vicini | L’ultima volta che l’abbiamo visto sarà stato un ragazzino

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Paolieri è stato ritrovato mummificato nel baule di casa, suscitando stupore e interrogativi nella comunità. I vicini ricordano un ragazzino, ma le circostanze della sua morte sono ancora ignote. L’autopsia, disposta dal sostituto procuratore Lorenzo Boscagli, cercherà di fare luce su una vicenda dai contorni ancora poco chiari.

Immagine generica

Come è morto Lorenzo Paolieri? Lo chiarirà l’autopsia, disposta dal sostituto procuratore Lorenzo Boscagli, per chiarire una vicenda che è tutt’altro che cristallina. Il corpo dell’uomo, che oggi avrebbe dovuto avere 32 anni, è stato trovato chiuso in un baule, mummificato, in una stanza della villetta di famiglia, a Sant’Angelo a Lecore frazione di Campi Bisenzio e Signa. A scoprirlo le autorità, dopo l’intervento del 118 e dei servizi sociali, sotto segnalazione esterna. In casa vivevano la mamma di Lorenzo sulla sessantina, malata, e il fratello di 38 e la sorella di lui, di 46 anni. Persone fragili, senza molti contatti con l’esterno e in una villa senza riscaldamento e senza lampadine. Open.online

IL CORPO NEL BAULE: Lorenzo Paolieri, Morte e Mistero della Famiglia Eremita di Firenze

Video IL CORPO NEL BAULE: Lorenzo Paolieri, Morte e Mistero della Famiglia Eremita di Firenze

lorenzo paolieri trovato mummificatoLorenzo Paolieri, trovato morto mummificato nel baule di casa. I vicini: «L’ultima volta che l’abbiamo visto sarà stato un ragazzino» - Le autorità sono intervenute in una casa senza luce e riscaldamento, trovando un'anziana madre deperita e due figli, fragili e adulti, bi ... open.online

lorenzo paolieri trovato mummificatoMorto da anni e mummificato, l’assurda storia di un 32enne ‘sepolto’ in un baule dai fratelli - Il corpo di Lorenzo Paolieri è stato trovato chiuso in un baule: i fratelli, che vivono in condizioni di disagio con l'anziana madre, hanno tenuto il corpo chiuso in una stanza della casa per almeno d ... dire.it