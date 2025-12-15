Lorenzo morto e nascosto nel baule | indagati madre e fratelli per omissione di soccorso
La procura di Firenze ha aperto un’indagine per omissione di soccorso sulla morte di Lorenzo Paolieri, trovato senza vita nel baule di una casa di famiglia a Sant’Angelo a Lecore. Madre e fratelli sono iscritti nel registro degli indagati, sospettati di aver omesso di intervenire o di segnalare la tragedia.
Omissione di soccorso, questo il reato ipotizzato dalla procura di Firenze per la morte di Lorenzo Paolieri, trovato senza vita all’interno di un vecchio baule nella casa di famiglia a Sant’Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio. Nel registro degli indagati ci sono la madre, ora ricoverata per grave malnutrizione, e i due fratelli: una donna di 46 anni e un uomo di 38. L’iscrizione appare al momento come atto dovuto, per consentire loro di delegare un perito all’esame autoptico disposto dalla magistratura. L’autopsia dovrà chiarire l’esatta causa della morte e la data del decesso, che potrebbe risalire a circa due anni fa, viste le condizioni di avanzata decomposizione del corpo. Thesocialpost.it
Lorenzo Paolieri, 32 anni, trovato morto in un baule in casa: il decesso almeno due anni fa
Lorenzo morto e nascosto nel baule in casa a Firenze: indagati madre e fratelli per omissione di soccorso - Sul corpo di Lorenzo Paolieri, che oggi avrebbe avuto 32 anni, disposta l’autopsia per chiarire l’esatta causa di morte e la data del decesso ... fanpage.it
Il corpo nascosto nel baule in casa per due anni: cosa sappiamo sul dramma di Campi Bisenzio - A Sant’Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio, il corpo mummificato di Lorenzo Paolieri, 32 anni, è stato trovato in un baule all’interno della ... fanpage.it
Quando è morto Lorenzo Paolieri E come Nella borgata della Madonnina, frazione della frazione campigiana di Sant’Angelo a Lecore, i vicini ripetono tutti un solito dettaglio agghiacciante: “Non lo vedevamo da quando era un bambino”. Oggi, Lorenzo avre - facebook.com facebook
#14dicembre 1526, #Venezia: trasferitosi qui da circa 4 anni, “in una casa di Rialto” muore il pittore feltrino Lorenzo #Luzzo, detto “Morto da Feltre”. Operò qui una prima volta nel 1508 quando lavorò con Giorgione al Fondaco dei Tedeschi x.com