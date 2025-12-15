Lorenzo morto e nascosto nel baule | indagati madre e fratelli per omissione di soccorso

La procura di Firenze ha aperto un’indagine per omissione di soccorso sulla morte di Lorenzo Paolieri, trovato senza vita nel baule di una casa di famiglia a Sant’Angelo a Lecore. Madre e fratelli sono iscritti nel registro degli indagati, sospettati di aver omesso di intervenire o di segnalare la tragedia.

Omissione di soccorso, questo il reato ipotizzato dalla procura di Firenze per la morte di Lorenzo Paolieri, trovato senza vita all’interno di un vecchio baule nella casa di famiglia a Sant’Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio. Nel registro degli indagati ci sono la madre, ora ricoverata per grave malnutrizione, e i due fratelli: una donna di 46 anni e un uomo di 38. L’iscrizione appare al momento come atto dovuto, per consentire loro di delegare un perito all’esame autoptico disposto dalla magistratura. L’autopsia dovrà chiarire l’esatta causa della morte e la data del decesso, che potrebbe risalire a circa due anni fa, viste le condizioni di avanzata decomposizione del corpo. Thesocialpost.it

