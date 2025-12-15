Lorenzo morto e nascosto nel baule in casa a Firenze | indagati madre e fratelli per omissione di soccorso

A Firenze, il corpo di Lorenzo Paolieri, morto e nascosto nel baule di casa, ha suscitato indagini. Madre e fratelli sono indagati per omissione di soccorso. L’autopsia è stata disposta per determinare le cause e la data del decesso, avvenuto presumibilmente alcuni anni fa.

Sul corpo di Lorenzo Paolieri, che oggi avrebbe avuto 32 anni, disposta l’autopsia per chiarire l’esatta causa di morte e la data del decesso. I vicini: “Non si vedeva da anni. Dicevano che era infermo in camera sua”. Fanpage.it

