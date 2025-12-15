Lorenzo morto e nascosto nel baule in casa a Firenze | indagati madre e fratelli per omissione di soccorso

A Firenze, il corpo di Lorenzo Paolieri, morto e nascosto nel baule di casa, ha suscitato indagini. Madre e fratelli sono indagati per omissione di soccorso. L’autopsia è stata disposta per determinare le cause e la data del decesso, avvenuto presumibilmente alcuni anni fa.

Sul corpo di Lorenzo Paolieri, che oggi avrebbe avuto 32 anni, disposta l'autopsia per chiarire l'esatta causa di morte e la data del decesso. I vicini: "Non si vedeva da anni. Dicevano che era infermo in camera sua".

Il corpo nascosto nel baule in casa per due anni: cosa sappiamo sul dramma di Campi Bisenzio - A Sant'Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio, il corpo mummificato di Lorenzo Paolieri, 32 anni, è stato trovato in un baule all'interno della

Quando è morto Lorenzo Paolieri E come Nella borgata della Madonnina, frazione della frazione campigiana di Sant'Angelo a Lecore, i vicini ripetono tutti un solito dettaglio agghiacciante: "Non lo vedevamo da quando era un bambino". Oggi, Lorenzo avre

