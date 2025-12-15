‘Lorenzo dorme’ | la morte del papà il silenzio e il ritrovamento nel baule indagata l’intera famiglia a Campi Bisenzio

Un tragico ritrovamento a Sant’Angelo a Lecore sconvolge la comunità di Campi Bisenzio. Il corpo di Lorenzo, un bambino, è stato rinvenuto in un baule, mentre l’intera famiglia è sotto indagine per omissione di soccorso e occultamento di cadavere. L’inchiesta approfondisce le dinamiche di questa drammatica vicenda.

Inchiesta per omissione di soccorso e occultamento di cadavere dopo il ritrovamento shock a Sant’Angelo a Lecore. «Lorenzo dorme». Così rispondeva la madre ai parenti e ai pochi vicini che, negli anni, avevano chiesto notizie del figlio. In realtà, di Lorenzo Paolieri, 32 anni, restava ormai solo uno scheletro con brandelli di vestiti, nascosto all’interno di un baule nella casa di famiglia a Sant’Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio. Il macabro ritrovamento risale alla mattina del 13 dicembre e ha aperto uno dei casi più inquietanti degli ultimi anni in provincia di Firenze. La Procura ha avviato un’inchiesta per omissione di soccorso e occultamento di cadavere. Notizieaudaci.it

