Loreggia intitola la Sala consiliare a Lionello Genesin

Il Comune di Loreggia ha dedicato la propria Sala consiliare al Cavaliere Lionello Genesin, riconoscendo così il suo contributo e impegno alla comunità. Questa cerimonia rappresenta un gesto di gratitudine e memoria, celebrando la figura di Genesin e il suo ruolo nel patrimonio locale.

La Sala consiliare del Comune di Loreggia è stata intitolata alla memoria del Cavaliere Lionello Genesin. La decisione è stata assunta all’unanimità dal Consiglio comunale nella seduta del 28 novembre 2025, riconoscendo il ruolo svolto da Genesin nella vita civile, sportiva e sociale del. Padovaoggi.it

