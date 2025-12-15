Lords of the Fallen 2 alza il livello di brutalità con smembramenti dinamici

Durante i The Game Awards 2025, Lords of the Fallen 2 ha presentato un nuovo trailer che ha attirato l'attenzione, mostrando un incremento della brutalità con smembramenti dinamici e un mix coinvolgente di scene cinematografiche e gameplay.

Nel corso dei The Game Awards 2025, Lords of the Fallen 2 è tornato sotto i riflettori con un nuovo trailer capace di fondere sequenze cinematografiche e momenti di gameplay puro. Fin dalle prime immagini è apparso evidente l'obiettivo del team: spingere il sequel verso una rappresentazione ancora più brutale, cruda e viscerale dei combattimenti, elevando la violenza a elemento centrale dell'identità del gioco. Tra esecuzioni spettacolari, scontri serrati e boss fight feroci, il nuovo materiale ha mostrato un'esperienza che non cerca compromessi. A chiarire ulteriormente questa direzione è stato Ryan Hill, creative strategist di CI Games, che ha confermato l'introduzione di una delle novità più significative del secondo capitolo: un sistema di smembramento avanzato.

