L’Ordine degli Architetti di Napoli lancia l’iniziativa L’Albero Solidale

In occasione delle festività natalizie, l’Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia presenta “L’Albero Solidale”, un’iniziativa di solidarietà dedicata a persone e bambini in condizione di fragilità. Un gesto concreto volto a diffondere solidarietà e supporto nelle comunità, attraverso un’azione che promuove i valori di condivisione e attenzione alle fasce più vulnerabili.

© 2anews.it - L’Ordine degli Architetti di Napoli lancia l’iniziativa “L’Albero Solidale” L’Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia promuove, in occasione delle festività natalizie, l’iniziativa “L’Albero Solidale”, un’azione concreta di solidarietà rivolta a persone e bambini in condizione di fragilità. Nei giorni precedenti al Natale, gli iscritti che visiteranno la sede dell’Ordine, in via Benedetto Brin 55, potranno lasciare sotto l’albero allestito per l’occasione donazioni alimentari e piccoli . 2anews.it L’Ordine degli Architetti di Napoli lancia l’iniziativa “L’Albero Solidale” - L’Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia promuove, in occasione delle festività natalizie, l’iniziativa “L’Albero Solidale”, un’azione concreta di ... 2anews.it

Ordine degli Architetti a Napoli est lancia la sfida per la rigenerazione urbana - «Abbiamo deciso di voltare pagina e guardare a Napoli Est, insediandoci qui a via Brin in un’area che, di certo, non ha il fascino del centro storico ma un volto molto meno pulito e rasserenante, il ... ilmattino.it

Wiliam Angelini. Michael Bublé · White Christmas. - Ordine architetti Viterbo Christmas’s Party - serata di festa, relazioni, amicizie, networking e CUORE #Ordinearchitettiviterbo - facebook.com facebook