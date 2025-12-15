L' Opera senza dissenso | perchè al San Carlo non si fischia più?

Negli ultimi anni, al San Carlo si è assistito a un cambiamento nel comportamento del pubblico, con l’assenza di fischi e dissenso durante le rappresentazioni. Questo fenomeno riflette una trasformazione più ampia nel rapporto tra spettatori e teatro, segnando una nuova fase in cui il coinvolgimento e la partecipazione sono diminuiti rispetto al passato.

Quando il dissenso scompare dalla platea, non è solo il pubblico a cambiare: cambia il teatro. Negli anni Cinquanta il pubblico del San Carlo ascoltava e reagiva. L’opera non era un rito mondano, ma una passione. Si applaudiva o si fischiava. Senza imbarazzi. Il fischio non era maleducazione, ma. Napolitoday.it