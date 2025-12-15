Lookman in Coppa d’Africa | Palladino punta tutto su Samardzic

L'Atalanta si prepara alla sfida di Coppa d’Africa con Lookman, mentre Palladino punta su Samardzic per affrontare il momento di pausa post-settimo impegno consecutivo. Dopo un ciclo intenso di vittorie, la squadra bergamasca si prende un breve respiro prima di riprendere il cammino in campionato e competizioni europee.

© Sport.quotidiano.net - Lookman in Coppa d’Africa: Palladino punta tutto su Samardzic Bergamo, 15 dicembre 2025 – Momento di stacco per l’ Atalanta. Dopo un ciclo a tutto gas da sette partite, di cui cinque vinte, in appena tre settimane, il tecnico Raffaele Palladino sabato sera, dopo il successo casalingo contro il Cagliari, ha concesso tre giorni e mezzo di riposo alla squadra. Che tornerà a lavorare al centro sportivo di Zingonia soltanto mercoledì pomeriggio per preparare la sfida di domenica sera a Marassi sul campo del Genoa. Atalanta's Gianluca Scamacca scores the goal 2-1 during the Italian Serie A soccer match Atalanta BC vs Cagliari Calcio at the New Balance Arena in Bergamo, Italy, 13 december 2025. Sport.quotidiano.net Da Lookman a Belghali: chi sono i giocatori di Serie A convocati in Coppa d'Africa - La Coppa d’Africa 2026 è pronta a partire e, come sempre, inciderà anche sugli equilibri del campionato italiano. tag24.it

