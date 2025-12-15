L' onorevole Silvia Sardone stregata da uno dei presepi di Pino

L'onorevole Silvia Sardone ha visitato uno dei presepi realizzati dall'artigiano lecchese Pino Carvelli. Vicesegretaria della Lega e sostenitrice di Salvini premier, domenica mattina ha ricevuto una delle sue opere natalizie, testimoniando l'importanza delle tradizioni e dell'artigianato locale nel periodo delle festività.

Carvelli ha esposto il suo presepe all'Hotel Hilton di Milano durante il comizio della Sardone, intitolato "Difendiamo le nostre tradizioni".

