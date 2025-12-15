L' onorevole Silvia Sardone stregata da uno dei presepi di Pino

L'onorevole Silvia Sardone ha visitato uno dei presepi realizzati dall'artigiano lecchese Pino Carvelli, ricevendo in dono un'opera natalizia. La visita si è svolta domenica mattina, offrendo l'occasione di ammirare una creazione artigianale che ha suscitato grande entusiasmo.

Un presepe per Silvia Sardone. L'europarlamentare, vicesegretaria della Lega per Salvini premier, domenica mattina ha ricevuto una delle opere natalizie dell'artigiano lecchese Pino Carvelli.Carvelli ha esposto il suo presepe all'Hotel Hilton di Milano durante il comizio della Sardone, intitolato.

