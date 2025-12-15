Londra protesta davanti all’Ambasciata italiana per la liberazione di Mullah Krekar il jihadista condannato per terrorismo

A Londra, manifestazioni di protesta si sono svolte davanti all’Ambasciata italiana per chiedere la liberazione di Mullah Krekar, il predicatore radicale condannato per terrorismo. Le proteste, organizzate da gruppi curdi e islamisti, evidenziano le tensioni internazionali legate alla detenzione del jihadista in Italia.

Davanti alla sede diplomatica italiana proteste curde e islamiste per il predicatore radicale detenuto in Italia. Diritti umani invocati, passato jihadista rimosso Londra, ore centrali della giornata, venerdì 12 novembre. Davanti allAmbasciata italiana si raduna un gruppo di manifestanti cur. Ilgiornaleditalia.it

