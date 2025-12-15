L’omicidio dei coniugi Reiner con tanto di trumpiano delirio sembra un capitolo di Hollywood Babilonia

L’omicidio dei coniugi Reiner, tra trame oscure e strambi deliri, sembra un capitolo degno di “Hollywood Babilonia”. Un episodio che potrebbe arricchire le pagine dell’opera di Kenneth Anger, il regista underground noto per i suoi cortometraggi provocatori e misteriosi. Un tassello inquietante nel mosaico di un cinema clandestino e decadente, dove l’immaginario si mescola con la realtà in un vortice di fascino e inquietudine.

