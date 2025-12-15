L’omaggio della Salernitana a Cosimo | A 92 anni ogni domenica sono allo stadio

L’amministratore delegato della US Salernitana 1919, Umberto Pagano, ha omaggiato Cosimo Santomauro, tifoso di 92 anni, consegnandogli una maglietta speciale con il suo nome e il numero 92, in segno di riconoscimento per la sua passione e fedeltà alla squadra, che lo vede presente allo stadio ogni domenica.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato l’amministratore delegato della US Salernitana 1919, Umberto Pagano a consegnare nelle mani di Cosimo Santomauro, imprenditore del settore della mobilità una speciale maglietta: quella con il suo nome e il numero 92 in omaggio proprio alle primavere del tifoso granata. Lo speciale incontro è avvenuto sul palcoscenico di Move, il convegno promosso dal consorzio Cosat che si occupa di mettere in rete oltre 50 imprese che offrono i loro servizi, come il trasporto sostitutivo per Rfi e anche il noleggio di pullman. Cosat è anche il consorzio di riferimento per il trasporto attraverso il noleggio di autobus, degli atleti della Salernitana e il convegno di oggi, un appuntamento annuale per fare un bilancio delle attività, è stato occasione per rinnovare il patto di collaborazione con la Salernitana. Anteprima24.it

