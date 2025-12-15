L’occidente vincerà Sabato un libro in omaggio con il Foglio

Da sabato 20 dicembre, il Foglio offre in omaggio il settimo volume della nostra nuova collana editoriale, un'occasione imperdibile per ampliare le proprie conoscenze e approfondire temi di attualità e cultura. Un regalo speciale per i lettori che vogliono rimanere aggiornati e riflettere sui grandi argomenti del nostro tempo.

Da sabato 20 dicembre, in omaggio con il Foglio c'è il settimo volume della nostra nuova collana editoriale. Il titolo: " L’occidente vincerà. Sette grandi lezioni di Joseph Ratzinger per proteggere la società aperta dai nuovi e vecchi nemici della libertà ". I testi di Benedetto XVI sono introdotti da una prefazione di Giuliano Ferrara.           Nel suo saggio introduttivo, Ferrara smonta i luoghi comuni su Joseph Ratzinger, spesso descritto come un papa debole o rigidamente tradizionalista, sostenendo invece che il suo fosse "un progetto erculeo", sviluppato lungo il ciclo unitario di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, "tra i più lunghi possenti e consequenziali della storia della chiesa". Ilfoglio.it