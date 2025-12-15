Manuel Locatelli, capitano della Juventus, celebra sui social la vittoria fondamentale contro il Bologna. Attraverso un post su Instagram, il centrocampista sottolinea l’importanza dei tre punti e richiama il motto storico del club, evidenziando il valore della vittoria per la rincorsa in campionato e il senso di appartenenza alla squadra.

© Juventusnews24.com - Locatelli carica la Juve: il messaggio sui social del capitano bianconero dopo la fondamentale vittoria a Bologna – FOTO

Locatelli interviene su Instagram: esalta il peso specifico dei tre punti conquistati al Dall’Ara e ricorda il motto storico del club come unico credo. La vittoria strappata con le unghie e con i denti al Dall’Ara contro un Bologna mai domo ha lasciato segni evidenti sul fisico dei giocatori, ma ha ritemprato lo spirito di uno spogliatoio che cercava risposte definitive e di carattere. In mezzo al campo, a lottare su ogni pallone sporco e a dirigere un’orchestra spesso costretta alla difensiva per arginare le ondate rossoblù, c’era ancora una volta Manuel Locatelli. Il centrocampista azzurro, ormai veterano indiscusso e anima pulsante della mediana disegnata da Luciano Spalletti, ha interpretato la gara come una vera e propria missione tattica ed emotiva, mettendo in campo quell’agonismo feroce necessario per uscire indenni da una trasferta così insidiosa e complessa. Juventusnews24.com

