Lo studio di Nature sul clima non è stato ritirato per dati falsi o manipolati

Un recente studio pubblicato su Nature nel 2024, che analizza i danni economici del cambiamento climatico, non è stato ritirato per falsità o manipolazioni nei dati. Circola una narrazione infondata secondo cui la rivista avrebbe ritirato il lavoro a causa di irregolarità, ma questa versione non trova riscontro nelle fonti ufficiali e nelle comunicazioni di Nature.

Circola la narrazione che uno studio, pubblicato nel 2024 su Nature sui danni economici del cambiamento climatico, sarebbe stato ritirato dalla rivista a causa di “dati falsi e manipolati” sui quali anche i media avrebbero “taciuto”. Una narrazione che non trova riscontro nei documenti ufficiali della rivista, la quale racconta tutt’altra storia. Per chi ha fretta. Non c’è alcuna prova che lo studio sia stato ritirato per “dati falsi e manipolati”.. La nota di ritrattazione parla di inaccuratezze nei dati economici dell’Uzbekistan (1995-1999) e di autocorrelazione spaziale non considerata a sufficienza. Open.online

Pace Interiore | Musica Rilassante a 432 Hz per rasserenare il tuo Io profondo

La catastrofica ritrattazione dello studio ultra catastrofista di “Nature” sul clima - mediatico che sui temi ambientali tende a incentivare gli articoli più eclatanti (per non dire incredibili) miete vittime anche tra le riviste più autorevoli ... tempi.it