Lo stemma dell’ufficiale ucraino a Miami non è un simbolo nazista

Un post diffuso da Nicolai Lilin sostiene che un ufficiale ucraino presente a Miami abbia indossato uno stemma delle SS durante un incontro con il Segretario di Stato Marco Rubio. La notizia ha suscitato polemiche e dubbi, ma è importante analizzare i fatti e le fonti per comprendere il contesto e la veridicità di tali affermazioni.

Un post diffuso da Nicolai Lilin sostiene che un alto ufficiale ucraino avrebbe indossato uno stemma delle SS durante un incontro diplomatico a Miami con il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio. L'accusa, presentata come una prova dell'infiltrazione nazista nelle istituzioni ucraine, risulta infondata. Per chi ha fretta. Il simbolo non appartiene alla divisione SS Dirlewanger.. La toppa raffigura due Pernach, un tipo di mazza medievale usata dai Rus' di Kiev.. I simboli nazisti sono vietati per legge in Ucraina dal 2015 e non possono essere usati ne' venduti.. Analisi. Ecco il testo che accompagna l' immagine dove si sostiene che il militare ucraino indossi uno stemma nazista: Sono curioso di sapere se genero di Donald Trump, Jared Kushner, che è ebreo, si è accorto che durante le recenti trattative con i rappresentanti del regime di Zelenskij, era seduto allo stesso tavolo con il capo de dello Stato Maggiore ucraino Gnatyuk, che indossava sull'uniforme lo stemma della 36ª divisione volontaria delle SS di Hitler, nota come "divisione Dirlewanger".