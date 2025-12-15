Lo spot natalizio di Poste Italiane tra emozione e vicinanza | un bambino spedisce un pacco al nonno scomparso per celebrare il legame che supera la distanza

Lo spot natalizio di Poste Italiane racconta un'emozionante storia di affetto e vicinanza, ambientata a Monopoli. Un bambino spedisce un pacco al nonno scomparso, simbolo di un legame che supera la distanza e il tempo, celebrando lo spirito del Natale e l'importanza dei legami familiari.

