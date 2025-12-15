Lo sgarbo di Natale della regina Elisabetta e l’addio di Harry e Meghan agli incarichi reali
Nel 2019, un presunto sgarbo natalizio della regina Elisabetta avrebbe segnato un punto di non ritorno nelle relazioni della royal family, contribuendo all’addio di Harry e Meghan agli incarichi ufficiali. Questo episodio, finalmente svelato, getta nuova luce sui motivi dietro le decisioni dei duchi di Sussex di allontanarsi dai doveri reali.
Roma, 15 dicembre 2025 – Dietro l’ allontanamento di Harry e Meghan dal resto della royal family ci sarebbe stato uno “sgarbo di Natale”, fatto dalla defunta regina Elisabetta nel 2019, quando l’allora sovrana del Regno Unito pronunciò l’atteso discorso natalizio. Un’offesa ritenuta talmente grave dal duca e dalla duchessa di Sussex che, dopo pochi giorni, nel gennaio 2020, abbandonarono clamorosamente i loro incarichi reali. Che la misura fosse colma il secondogenito di re Carlo e la moglie lo compresero mentre si trovavano in Canada per trascorrere il periodo natalizio con la madre di Meghan. Quotidiano.net
