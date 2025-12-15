Le redazioni di Repubblica e La Stampa esprimono nuovamente il loro dissenso nei confronti della presidente del Consiglio e dell’editore, in un contesto segnato dalla cessione del gruppo Gedi. Con accuse di “sfregio” e “menzogne”, i Cdr delle due testate si schierano contro le scelte politiche e aziendali, al centro di un acceso confronto pubblico.

© Ilfattoquotidiano.it - Lo “sfregio” di Meloni e le “menzogne” di Elkann: i Cdr di Repubblica e La Stampa contro la premier e il loro editore

Contro la presidente del Consiglio e contro l’ editore. Alle prese con la cessione del gruppo Gedi, le redazioni de La Repubblica e La Stampa tornano a farsi sentire. La vendita del ramo editoriale di Exor da parte di John Elkann è diventato anche una vicenda politica, mentre il numero uno della holding proprietaria dei due quotidiani non ha speso una sola parola mentre nel week end si è esposto in prima persona per annunciare che la Juventus è incedibile e quindi è stata rifiutata la proposta di Tether che valutava il club 1,1 miliardi di euro. “Ha respinto l’offerta di acquisto della Juventus con un video messaggio e la precisazione che ‘la squadra, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita’. Ilfattoquotidiano.it

