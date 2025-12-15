Un evento inatteso svela un dettaglio nascosto sulla vita di Stefano De Martino, trasformando una delle sue storie più misteriose. Una frase ascoltata per caso apre uno squarcio sulla verità, lasciando tutti senza parole. In questa intervista esclusiva, si svelano i retroscena di uno dei capitoli più sorprendenti del suo percorso nel mondo dello spettacolo.

Lo scoop che cambia tutto: chi ha davvero rubato il cuore di Stefano De Martino?

Una frase ascoltata per caso svela la verità su una delle storie più misteriose dello showbiz. Protagonista Stefano De Martino! Hai presente quando lo scoop ti piove dal cielo? Stavolta è successo davvero. In mezzo alla frenesia milanese, Gabriele Parpiglia si imbatte per caso in Stefano De Martino. Ma non è solo. È insieme a lei. A Gilda Ambrosio. Altro che flirt passeggero. Il conduttore di Affari Tuoi sembra proprio perso d’amore. “Amò, aspettami”, avrebbe detto con voce inconfondibile. Parole rubate in un attimo di vita vera. Mano nella mano, poi a braccetto. Lui la chiama “Gi”. Lei sorride. Gossipnews.tv

