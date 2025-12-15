Lo sconcerto dopo la liberazione dell' imam di Torino | Bomba a orologeria

Dopo la decisione della Corte d'Appello di liberare l'imam di Torino, Mohamed Shanin, crescono lo sconcerto e le polemiche. La sua reclusione nel CPR di Caltanissetta, legata a dichiarazioni sul 7 ottobre, ha suscitato reazioni forti, in particolare dalla Lega, che definisce la situazione come una

Sconcerto della Lega sulla decisione dei giudici della Corte d'Appello di liberare l'imam di Torino Mohamed Shanin, dopo che era stato recluso nel cpr di Caltanissetta per alcune sue frasi sul 7 ottobre pronunciate durante una manifestazione. “Sconcertante la decisione dei giudici di liberare l’imam di Torino e di spazzare via, così, la decisione del Ministro dell’Interno di espellere Shahin, nonostante le sue deliranti e sovversive dichiarazioni di giustificazione del massacro del 7 ottobre, unite a un dimostrato percorso di radicalizzazione religiosa e politica, oltre ai contatti con ambienti dell’estremismo islamico". Ilgiornale.it

