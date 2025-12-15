Dopo il tragico massacro di Bondi Beach, l’Australia si trova di fronte a un momento di forte shock e riflessione. A un giorno dall’accaduto, il paese cerca di comprendere quanto successo e di affrontare le implicazioni di questa tragedia, ponendo anche l’accento sulla possibilità di offrire un esempio positivo in momenti di crisi.

© Ilfattoquotidiano.it - Lo choc e le domande dopo la strage di Bondi beach. Ma l’Australia può dare il buon esempio

A 24 ore dal massacro di Bondi Beach a Sydney, che ha sconvolto l’intero paese, siamo ancora increduli e pieni di domande senza risposta. Abbiamo l’impressione di vivere in una comunità felice qui in Australia, dove la narrativa predominante è che il nostro paese è fiorito sul multiculturalismo ed ha offerto un’isola felice e sicura a persone provenienti dai più svariati paesi ed esperienze di vita. La comunità vietnamita, qui molto numerosa, è figlia del massiccio esodo avvenuto durante la guerra tra Nord e Sud ed il successive intervento americano. Persino le comunità italiane e greche, anch’esse alquanto numerose, sono figlie dell’emigrazione durante e post la Seconda guerra Mondiale. Ilfattoquotidiano.it

STRAGE MOBY PRINCE, PROTESTA CHOC

Strage della funivia del Mottarone, epilogo choc: 14 morti, ma dopo 4 anni nessuno andrà in carcere. La rabbia dei familiari: “Ecco cosa vale una vita” - A quattro anni dal terribile incidente in cui persero la vita 14 persone, unico superstite il piccolo Eitan, all’epoca di ... ilgiorno.it

La strage di Brandizzo, la verità nel video choc - ROMA Sono stati immortalati da un video gli atroci istanti che hanno preceduto la strage di Brandizzo (Torino) nella quale, il 30 agosto del 2023, hanno perso la vita cinque operai della ditta Sigifer ... ilmessaggero.it

Due passi sotto casa, costeggiando il parco Raho, lontano dai riflettori, Dragos Ioan Gheormescu sembra quasi chiedere tempo per metabolizzare le domande ed elaborare le risposte, dopo lo choc della perquisizione nel suo appartamento di Nardò da parte - facebook.com facebook

La felicità del ritrovamento di Tatiana, dopo undici giorni di ricerche dove la speranza di riabbracciarla si spegneva progressivamente, lascia il posto ora alle domande. Ma prima delle risposte a queste ultime, per la famiglia Tramacere, è il momento di ritrov x.com