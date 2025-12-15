Livorno | volontari della Misericordia aggrediti durante intervento
Durante un intervento di emergenza a Livorno, alcuni volontari della Misericordia sono stati vittime di aggressioni, tra spinte, offese e minacce. La situazione è degenerata al punto da richiedere l'intervento dei Carabinieri. Un episodio che solleva preoccupazioni sulla sicurezza di chi opera nel settore del volontariato in situazioni di emergenza.
E' accaduto nei giorni scorsi, durante un intervento di emergenza a Livorno, dove alcuni volontari della Misericordia locale sono stati aggrediti con spinte, offese e minacce, in una situazione degenerata fino a rendere necessario l'intervento dei Carabinieri
