Livorno | trovato un cadavere nei fossi

A Livorno, un cadavere è stato rinvenuto nei fossi di piazza Garibaldi, tra le acque degli Scali delle Cantine, tra due barche ormeggiate. Le autorità stanno conducendo indagini per identificare la vittima e chiarire le circostanze della morte in un episodio che ha suscitato grande attenzione nella città.

Livorno, 15 dicembre 2025 – Mistero a Livorno. Gli investigatori della squadra mobile della questura della città stanno indagando sulla morte di un uomo, ancora non identificato, il cui cadavere e' stato rinvenuto in piazza Garibaldi, nelle acque dei fossi, lungo gli Scali delle Cantine, fra due barche ormeggiate a banchina. Ad accorgersi della presenza del corpo e a dare l'allarme, poco prima delle 11, e' stato un passante. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della polizia di Stato, i volontari della Croce rossa italiana, il medico e l'infermiere del 118 sull'automedica dell'Asl Toscana nord ovest e i vigili del fuoco della sezione nautica e della caserma di via Campania per il recupero del corpo. Lanazione.it

Giallo a Livorno, scoperto il cadavere riverso in acqua lungo un fosso

