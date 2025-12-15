Livorno | Dramma sul Pontino uomo trovato morto nei fossi | indaga la polizia

Nella mattina di oggi, lunedì 15 dicembre, un uomo è stato trovato morto nei fossi lungo gli Scali delle Cantine, angolo piazza Garibaldi, a Livorno. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause di questo tragico episodio.

Dramma sul Pontino dove il corpo privo di vita di un uomo è stato rinvenuto nei fossi lungo gli Scali delle Cantine, angolo piazza Garibaldi, nella mattina di oggi, lunedì 15 dicembre. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati alcuni passanti a lanciare l'allarme dopo aver notato il corpo.

