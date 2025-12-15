Livorno | cadavere di un uomo ritrovato nei Fossi indaga la Polizia

Un uomo senza vita è stato rinvenuto nei Fossi di Livorno, nei pressi di piazza Garibaldi e degli Scali delle Cantine. La Polizia ha aperto un’indagine per chiarire le cause del decesso e cercare di identificare la vittima. L’intera zona è stata posta sotto controllo mentre si svolgono le verifiche del caso.

Gli investigatori della squadra mobile della questura stanno indagando sulla morte di un uomo, ancora non identificato, il cui cadavere e' stato rinvenuto in piazza Garibaldi, nelle acque dei fossi, lungo gli Scali delle Cantine L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it Giallo a Livorno, scoperto il cadavere riverso in acqua lungo un fosso Cadavere rinvenuto nelle acque dei fossi a Livorno - Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto stamani nelle acque dei fossi lungo gli Scali delle Cantine, in piazza Garibaldi nel centro di Livorno. msn.com Cadavere affiora dalle acque dei fossi - LIVORNO: Alcuni passanti hanno notato il corpo senza vita tra le barche ormeggiate ed hanno lanciato l'allarme. toscanamedianews.it

Livorno, code e disagi tra lo svincolo con l’A12 e Interporto est a causa del mezzo in fiamme. Alta colonna di fumo visibile da lontano - facebook.com facebook