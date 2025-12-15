Livorno | Avvisi di selezione per i nuovi garanti di detenuti disabili e bambini | i requisiti e come fare domanda

Il Comune di Livorno ha aperto le procedure di selezione per i nuovi garanti di detenuti, bambini e disabili. Sono disponibili avvisi pubblici con specifici requisiti e modalità di presentazione delle domande. Questa iniziativa mira a rafforzare il supporto e la tutela delle fasce più vulnerabili della comunità locale.

Il Comune di Livorno ha pubblicato gli avvisi per la presentazione di candidature per le nomine dei nuovi garanti di detenuti, bambini e disabili. Si tratta di tre figure di tutela dei diritti dei soggetti cosiddetti "fragili", che hanno il compito di rappresentare le loro istanze all'interno del.

