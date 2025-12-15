Liverani | L’applauso è per i ragazzi Questo è un gruppo straordinario

Fabio Liverani elogia il suo gruppo, sottolineando l’impegno e l’eccezionale spirito dei giovani. In un contesto di settimane intense, il tecnico esprime fiducia e orgoglio verso i suoi giocatori, riconoscendo il loro valore e la loro determinazione nonostante le sfide extra calcistiche.

"L'applauso è per i ragazzi. Questo è un gruppo straordinario"

"Per i ragazzi è stata una settimana impegnativa – ha spiegato Fabio Liverani – e avevo paura perché quando si parla di tutto tranne che di calcio può capitare che in campo vedi tutto difficile. L’applauso è per loro. Mi è piaciuta la voglia di vincere, ancor di più che nelle precedenti gare. Ribadisco che questo è un gruppo straordinario. Il Bra è in un bel momento ed è squadra ben organizzata, ma non abbiamo concesso tiri in porta. All’intervallo ho detto che loro si erano adattati meglio di noi al metro arbitrale. Su questo eravamo disattenti e dovevamo adeguarci al fatto che l’arbitro non puniva i mezzi contatti". Lanazione.it

