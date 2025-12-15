Live Roma-Como 0-0 | al via la ripresa

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La ripresa del campionato vede la Roma impegnata in una sfida fondamentale contro il Como all'Olimpico. Con un occhio ai risultati delle concorrenti, i giallorossi puntano a ottenere i tre punti per rafforzare la posizione e prepararsi al big match contro la Juventus, in un Monday night che si preannuncia decisivo per la corsa europea.

live roma como 0 0 al via la ripresa

© Romadailynews.it - Live Roma-Como 0-0: al via la ripresa

Roma – Monday night per la Roma di Gasperini, chiamata tra le mura amiche dell’Olimpico a prendere contro il Como di Fabregas  tre punti  fondamentali per sfruttare i risultati delle dirette concorrenti e arrivare al big match di sabato contro la Juventus nel migliore dei modi. A cura del nostro invito A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. A disp.: Gollini, Vasquez, Angelino, Tsimikas, Dybala, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Bah, Ghilardi, El Shaarawy. All.: Gian Pier Gasperini Como (4-2-3-1):  Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Addai, Paz, Baturina; Diao. Romadailynews.it

COMO 0-1 ROMA | SERIE A FEMMINILE 2025-26

Video COMO 0-1 ROMA | SERIE A FEMMINILE 2025-26

live roma como 0Roma-Como 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Como di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

live roma como 0LIVE Roma-Como 0-0 Serie A 2025/2026: Pellegrini tenta traversone Roma - Como: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it