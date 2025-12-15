LIVE | 18ª giornata Arezzo-Pineto 3-2 A segno De Col Guccione e Cianci Doppietta di Bruzzaniti

L'Arezzo affronta il Pineto nel posticipo della 18ª giornata, cercando di riscattare la recente sconfitta nel derby e di mantenere alta la corsa ai playoff. La partita, disputata al Comunale, vede i toscani affrontare un avversario ostico in una sfida determinante per la classifica. Segui in diretta gli aggiornamenti di questa emozionante gara.

L'Arezzo torna in campo al Comunale per il posticipo del lunedì, con avversario l'ostico Pineto. Reduce dalla sconfitta nel derby a Livorno, la squadra di Bucchi vuole ripartire subito per mettere pressione al Ravenna, avanti di tre punti (41 vs 38) e questa sera in campo (in contemporanea con. Arezzonotizie.it

