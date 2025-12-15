LIVE | 18ª giornata Arezzo-Pineto 2-2 A segno De Col e Guccione doppietta su rigore di Bruzzaniti
L'Arezzo affronta il Pineto nel posticipo dell'18ª giornata, in una sfida che si preannuncia combattuta. Dopo la sconfitta nel derby di Livorno, i padroni di casa cercano una pronta reazione per mantenere la posizione in classifica e mettere pressione al Ravenna, impegnato in contemporanea. La partita si conclude 2-2, con reti di De Col, Guccione e un doppio rigore di Bruzzaniti.
L'Arezzo torna in campo al Comunale per il posticipo del lunedì, con avversario l'ostico Pineto. Reduce dalla sconfitta nel derby a Livorno, la squadra di Bucchi vuole ripartire subito per mettere pressione al Ravenna, avanti di tre punti (41 vs 38) e questa sera in campo (in contemporanea con. Arezzonotizie.it
