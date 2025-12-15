LIVE | 18ª giornata Arezzo-Pineto 1-1 De Col risponde a Bruzzaniti parità al Comunale
L'Arezzo affronta il Pineto nel posticipo della 18ª giornata al Comunale, dopo la sconfitta nel derby di Livorno. La squadra di Bucchi cerca una vittoria per restare in corsa e mettere pressione al Ravenna, che guida la classifica con tre punti di vantaggio. La partita si annuncia combattuta, con entrambe le squadre determinate a conquistare i tre punti.
L'Arezzo torna in campo al Comunale per il posticipo del lunedì, con avversario l'ostico Pineto. Reduce dalla sconfitta nel derby a Livorno, la squadra di Bucchi vuole ripartire subito per mettere pressione al Ravenna, avanti di tre punti (41 vs 38) e questa sera in campo (in contemporanea con.
