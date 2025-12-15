LIVE | 18ª giornata Arezzo-Pineto 0-0

L'Arezzo affronta il Pineto nel posticipo della 18ª giornata al Comunale. Dopo la sconfitta nel derby a Livorno, i padroni di casa cercano una vittoria per risalire la classifica e mettere pressione al Ravenna, ancora in vetta. La sfida promette battaglia e punti importanti per entrambe le squadre in palio.

L'Arezzo torna in campo al Comunale per il posticipo del lunedì, con avversario l'ostico Pineto. Reduce dalla sconfitta nel derby a Livorno, la squadra di Bucchi vuole ripartire subito per mettere pressione al Ravenna, avanti di tre punti (41 vs 38) e questa sera in campo (in contemporanea con. Arezzonotizie.it