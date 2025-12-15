Una lite per l’affidamento della figlia durante le festività natalizie si è trasformata in un episodio violento a Melito di Napoli, quando un 19enne ha investito con l’auto i genitori dell’ex compagna all’uscita della caserma dei carabinieri, scatenando una scena di tensione e paura.

© Thesocialpost.it - Lite per l’affidamento della figlia: 19enne investe i suoceri all’uscita dalla caserma dei carabinieri

Una discussione sull’affidamento della figlia per le festività natalizie è degenerata in un episodio di violenza a Melito di Napoli, dove un 19enne ha investito con l’auto i genitori della sua ex compagna all’uscita della caserma dei carabinieri. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Il confronto tra il ragazzo e la sua ex è iniziato nel pomeriggio di ieri: i due non riuscivano a trovare un accordo su chi dovesse tenere la bambina durante le feste di Natale. La discussione si è rapidamente accesa, al punto che i genitori della giovane sono intervenuti per tentare di riportare la calma. Thesocialpost.it

