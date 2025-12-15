Lite in diretta fra Valeria Marini e Pierluigi Diaco secondo round | Bugiarda Sei falso

Durante l’ultima puntata di ‘BellaMa’ su Raidue, si è scatenata una lite in diretta tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco, caratterizzata da accuse e tensioni. L’evento ha acceso l’atmosfera, trasformando il programma in un vero e proprio show di passioni e confronti, ben lontano dall’atmosfera natalizia.

Roma, 15 dicembre 2025 - Altro che atmosfera natalizia. Fra Valeria Marini e Pierluigi Diaco l'ultimo pomeriggio a 'BellaMa' su Raidue è stato più che stellare: con tuoni e fulmini. Scintille di nuovo su Raidue fra la showgirl, e titolare sino ad oggi della Posta del Cuore Stellare, e il conduttore. Il quale prima per diverse volte in diretta ha fatto una corte professionale spietata a Rosa Chemical - "Mi prometti che durante la settimana del Festival di Sanremo vieni qui in studio a condurre insieme a me? Non ho soldi, ma se vieni qui ti diverti" - e poi ha alimentato le polemiche di qualche giorno fa con Valeria Marini.

