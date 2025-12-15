Lite dopo un tamponamento 30enne si aggrappa all' auto che cerca di scappare | trascinato per 100 metri è grave

Un semplice tamponamento tra due auto si trasforma in un grave incidente quando un 30enne, coinvolto nello scontro, si aggrappa all’auto in fuga e viene trascinato per 100 metri. L’incidente, inizialmente di lieve entità, si è intensificato a causa del comportamento dell’automobilista che ha tentato di scappare, aggravando la situazione e causando gravi conseguenze.

Un'incidente stradale non grave, uno scontro banale tra due auto che non aveva causato alcun ferito. C'era solo bisogno di compilare la constatazione amichevole, ma quando uno degli automobilisti coinvolti ha cercato di allontanarsi la situazione è sfuggita di mano. Un uomo di 30 anni è rimasto.