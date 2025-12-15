L’ispirazione di Mauro Uliassi, chef tre Stelle Michelin, deriva dal mare e dalla terra, elementi che da sempre influenzano la sua cucina. Con oltre trent’anni di esperienza, Uliassi riflette sui mutamenti della ristorazione nel tempo, sottolineando come tutto sia evoluto in questo settore. Un viaggio tra tradizione e innovazione, tra radici adriatiche e nuove frontiere gastronomiche.

© Ilrestodelcarlino.it - "L’ispirazione? Il mare, e la terra: noi adriatici pescatori e contadini"

Mauro Uliassi, chef Tre Stelle Michelin, titolare del ristorante ’Uliassi’ a Senigallia: sono passati oltre trent’anni dall’apertura del suo ristorante: com’è cambiata la ristorazione in questi decenni? "È cambiato tutto. Siamo cambiati noi, è cambiato il pubblico, è cambiato il contesto. Quando abbiamo aperto, la ristorazione era più semplice e più istintiva. Oggi è diventata una disciplina complessa, dove contano la tecnica, la conoscenza, la cultura. E dove, paradossalmente, è più difficile essere sostenibili economicamente. È cresciuta tantissimo la consapevolezza delle persone: ormai si parla di gusto come si parla di musica o di pittura. Ilrestodelcarlino.it

