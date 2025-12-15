L' intesa del governo sull' oro | appartiene al popolo italiano ma nel rispetto dei trattati Ue
Il governo Meloni ha raggiunto un accordo riguardo alla gestione dell'oro di Banca d'Italia, sostenendo che appartiene al
Il governo Meloni sembra aver trovato una quadra su uno dei temi maggiormente discussi durante l'esame della manovra 2026: l'oro di Banca d'Italia. Da settimane Fratelli d'Italia chiedeva a gran voce un intervento sulle riserve auree detenute dall'istituto di via Nazionale, tanto da presentare un. Today.it
Banca d'Italia e generosità del governo
Manovra, accordo sull’oro di Bankitalia. Ecco l’emendamento - La riformulazione della proposta di Fratelli d’Italia cristallizza la detenzione e la gestione in capo a Bankitalia in linea con i trattati Ue. repubblica.it
Il governo non arretra sull’oro di Bankitalia. Giorgetti vedrà Lagarde - Il ministro fiducioso che si arrivi a una soluzione in tempo per il voto. repubblica.it
Quindici giorni dall'esercizio provvisorio e sulla manovra ancora neanche un voto. Governo e maggioranza continuano a riscrivere la legge di bilancio con emendamenti che arrivano a singhiozzo in commissione senza trovare l'intesa sufficiente per avviare i l - facebook.com facebook
Il governo di @RenatoSchifani ha approvato lo schema di intesa tra la #RegioneSiciliana e il @ItalyMFA, finalizzato a sostenere lo sviluppo all’estero delle #imprese siciliane e delle relative filiere produttive. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sicili x.com