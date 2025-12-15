L' intervista cult a Craxi sullo sciopero che Landini farebbe bene a vedere | VIDEO

Un video di un'intervista a Bettino Craxi di Giovanni Minoli sta tornando virale sui social, in concomitanza con lo sciopero indetto dalla Cgil, ancora di venerdì. Un'occasione per riflettere sulle posizioni storiche e le strategie sindacali, con un confronto tra passato e presente.

Un video che Maurizio Landini farebbe bene a vedere. È quello di una vecchia intervista di Giovanni Minoli a Bettino Craxi che è tornato a girare sui social all'indomani nell'ennesimo sciopero targato Cgil, come sempre di venerdì. "Lo sciopero generale è un vecchio strumento del rivoluzionarismo sindacale. Io penso che si possa fare ricorso allo sciopero generale politico" solo "per ragioni estreme" e "per considerazioni pratiche", afferma il leader del Partito socialista. "Quando si sciopera si distrugge salario e produzione", ricorda l'indimenticato Craxi, perché non vero che "lo sciopero non costa nulla, lo sciopero costa. Iltempo.it

