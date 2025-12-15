L’Inter passa in vantaggio dopo i regali di Milan e Napoli

L’Inter prende il comando della classifica di Serie A grazie agli errori di Milan e Napoli. Dopo i risultati delle ultime partite, i nerazzurri si posizionano in testa, sfruttando le occasioni offerte dai loro rivali, che hanno perso punti importanti nelle sfide contro Sassuolo e Udinese.

Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: La Serie A tiene nuevo líder después de que el Inter aprovechara los tropiezos del Milan contra el Sassuolo (2-2) y del Nápoles ante el Udinese (1-0). Los nerazzurri supieron aprovechar los pinchazos de sus competidores, hicieron los deberes como debían y consiguieron los tres puntos en Génova para asaltar la parte alta de la clasificación del campeonato italiano (1-2). Fue un partido que se puso de cara para el Inter de Milan desde bien pronto. Bisseck encontró portería con un disparo raso en los primeros minutos (0-1) que fue el predecesor del dominio creciente de los nerazzurri en la primera mitad.