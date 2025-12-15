L’Intelligenza artificiale si porta dietro data center e proteste

L'avanzamento dell'Intelligenza Artificiale ha portato a un aumento della domanda di potenza dei data center, i quali sono essenziali per il funzionamento delle tecnologie moderne. Tuttavia, questa crescita solleva preoccupazioni riguardo all'impatto ambientale e al consumo energetico, evidenziando la necessità di soluzioni sostenibili e di un approccio più consapevole allo sviluppo digitale.

I centri di elaborazione dati sono fondamentali, ma hanno conseguenze enormi sull’ambiente e sul consumo di energia. Bollate, Milano e altre città ci stanno puntando molto, ma il dissenso cresce. Leggi. Internazionale.it