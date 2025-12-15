L’Intelligenza artificiale si porta dietro data center e proteste

L'avanzamento dell'Intelligenza Artificiale ha portato a un aumento della domanda di potenza dei data center, i quali sono essenziali per il funzionamento delle tecnologie moderne. Tuttavia, questa crescita solleva preoccupazioni riguardo all'impatto ambientale e al consumo energetico, evidenziando la necessità di soluzioni sostenibili e di un approccio più consapevole allo sviluppo digitale.

© Internazionale.it - L’Intelligenza artificiale si porta dietro data center e proteste I centri di elaborazione dati sono fondamentali, ma hanno conseguenze enormi sull’ambiente e sul consumo di energia. Bollate, Milano e altre città ci stanno puntando molto, ma il dissenso cresce. Leggi. Internazionale.it il mio album di figurine creato con intelligenza artificiale "modellini auto concept tuning di tutto il mondo" (ogni errore di ortografia e dipeso dal computer) - facebook.com facebook Intelligenza artificiale e telemedicina: il futuro della cura è già qui Sabato 13/12 a Chieti confronto operativo sulle nuove tecnologie con 7,8 crediti #Ecm per #medici e odontoiatri organizzato da OMCeO Leggi il programma e iscriviti: asl2abruzzo.it/intelli x.com