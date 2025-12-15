L’intelligenza artificiale può essere decisiva per la sicurezza delle infrastrutture

L'intelligenza artificiale sta trasformando il modo in cui vengono gestite e protette le infrastrutture critiche. Con capacità di analisi avanzate e automazione, l'IA rappresenta una risorsa fondamentale per migliorare la sicurezza, prevenire rischi e rispondere efficacemente alle emergenze, contribuendo a un sistema più resiliente e affidabile.

© It.insideover.com - L'intelligenza artificiale può essere decisiva per la sicurezza delle infrastrutture La rivoluzione dell'intelligenza artificiale sta investendo molti settori strategici dell'economia contemporanea, e quello delle infrastrutture non fa eccezione. In particolar modo, gli algoritmi di IA possono contribuire ad amplificare la capacità della sensoristica "smart" applicata alle grandi infrastrutture fisiche (dighe, ponti, viadotti e via dicendo) e digitali per potenziare la capacità di monitoraggio su larga scala delle opere. Sloan Review, la testata sul management del Massachusetts Institute of Technology (Mit) ha Parlato di maintenance revolution in riferimento all'applicazione degli algoritmi di IA in questo campo strategico, facendo riferimento tanto ai processi industriali che agli asset fisici.