L' inchiesta sulla Sanità spunta l' intercettazione tra Cuffaro e l' assessore Amata | Schifani si fa i caavoli suoi e non interloquisce

Un'ulteriore svolta nell'inchiesta sulla sanità siciliana: emergono nuove intercettazioni che coinvolgono l'ex presidente Cuffaro e l'assessore Amata, rivelando tensioni e retroscena su decisioni politiche e gestione degli appalti, mentre si approfondiscono le indagini sui concorsi pubblici e le eventuali irregolarità nel settore sanitario.

