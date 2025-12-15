L’incantesimo spezzato Poggibonsi primo sorriso

Un emozionante incontro tra Poggibonsi e Cannara, terminato con un punteggio di 3-2, ha regalato ai tifosi momenti di tensione e suspense. La partita, caratterizzata da intensi duelli e decisioni decisive, ha visto i padroni di casa conquistare i tre punti in una sfida ricca di colpi di scena.

POGGIBONSI 3 CANNARA 2 POGGIBONSI (3-4-2-1): Bertini; Borri F., Borri L., Salto; El Dib (71' Shenaj), Borghi, Mazzolli (71' Zuccherato), Rodio; Accursi (84' Masini), Ciacci; Boriosi. A disposizione: Baracco, Vella, Gonzi, Ndiaye, Sinatra, Giustarini. Allenatore: Consonni. CANNARA (3-4-1-2): Vassallo; Danovaro, Fumanti, Schvindt; Azurunwa, Myrtollari, Gnazale (85' Scurioli), Mancini (57' Farini); Montero (57' Bertaina E.); Lomangino, Bertaina F. A disposizione: Stacchiotti, Ferrario Gonzales, Raviele, Fisichella, Vitaloni, Camilletti. Allenatore: Armillei. Arbitro: Cazzavillan di Vicenza. Reti: 4' Lomangino, 37' Salto, 42' Accursi, 67' Schvindt, 83' Zuccherato. Sport.quotidiano.net Cristiano Colangeli.