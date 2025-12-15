Limbiate rapina in strada punta coltello per avere scarpe e felpa denunciato 22enne

A Limbiate, un 22enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato un passante con un coltello per ottenere scarpe e una felpa. L'episodio, avvenuto in strada, ha suscitato preoccupazione tra i residenti. La rapina si è conclusa con l'arresto dell'autore, che ora si trova a disposizione delle autorità.

Minacce con il coltello per prendersi scarpe e felpa da un passante in strada a Limbiate: 22enne arrestato dai carabinieri. I Carabinieri della Stazione di Limbiate hanno denunciato in stato di libertà un 22enne cittadino egiziano, senza fissa dimora, ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata ai danni di un 52enne del posto.

