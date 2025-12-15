L' imam Mohamed Shahin è un pericolo per lo Stato ? Le toghe lo liberano

L'imam Mohamed Shahin, arrestato nel centro di detenzione di Caltanissetta, ha suscitato discussioni e polemiche riguardo alla sua permanenza in carcere. Dopo le dichiarazioni del ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, le autorità giudiziarie hanno deciso di rilasciarlo, lasciando aperti i dubbi sulla sua posizione e sul suo ruolo.

Nemmeno il tempo di ascoltare le parole del ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, sull'imam Mohamed Shahin nel Cpr di Caltanissetta, che arriva subito la mossa delle toghe: ora è libero. Infatti la Corte di Appello di Torino si è pronunciata per la cessazione del trattenimento dell'imam Mohamed Shahin nel Cpr di Caltanissetta. I giudici hanno accolto uno dei ricorsi presentati dagli avvocati dell'uomo, i quali hanno sostenuto che anche alla luce di nuova documentazione, non sussistono elementi che possono far parlare di sicurezza per lo Stato o per l'ordine pubblico. L'imam era stato colpito da un provvedimento di espulsione firmato dal ministro Matteo Piantedosi.

